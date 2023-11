Overtourism, la risposta di Flixbus è il trasporto intermodale

Il trasporto intermodale come soluzione all’overtourism. Flixbus rilancia i suoi Flix Talk dopo la pausa estiva e mette subito in campo proposte concrete: aumento delle corse su singole tratte sino a trasformarle in servizi di collegamento economici e destagionalizzati, inclusione di località minori ma territorialmente attrattive nella programmazione (40% dell’offerta odierna), sviluppo di moderne autostazioni attrezzate per tutta la Penisola.

“Questa è solo una risposta parziale che possiamo gestire direttamente - ha spiegato Andrea Incondi, a.d. di Flixbus Italia -, ma il problema del turismo di massa va risolto creando sinergie con operatori e istituzioni”.



La destagionalizzazione dei viaggi

All’incontro di Milano hanno infatti preso parte anche Martina Rosato, dirigente della Valorizzazione e della Promozione turistica presso il Ministero del Turismo, Massimiliano La Rocca, ceo di Lucus, e Livio Gigliuto, presidente esecutivo di Istituto Piepoli.



Un recente studio di quest’ultimo attesta che in Italia è in corso una progressiva destagionalizzazione dei viaggi favorita proprio da servizi di collegamento verso mete domestiche fuori dai circuiti mainstream (56% verso strutture outdoor) e che interessa 4 italiani su 10 per l’autunno/inverno 2023. Se il ministero ha stanziato 1,5 milioni di euro per ciascuna delle cinque principali città d’arte impegnate a dirottare il turismo su aree turistiche alternative, Lucus sta invece supportando la digitalizzazione turistica dei piccoli borghi con la propria Local Expert Academy.

Dida foto: da sinistra Livio Gigliuto (Istituto Piepoli), Andrea Incondi (Flixbus) e Massimiliano La Rocca (Lucus)