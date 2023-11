AJet, debutto nella primavera del 2024

AJet, la compagnia aerea controllata al 100% da Turkish Airlines, inizierà a volare nella prossima primavera. Il vettore avrà come hub gli aeroporti di Istanbul Sabiha Gökçen e Ankara Esenboğa.

"In linea con i nostri obiettivi per i prossimi 10 anni, siamo orgogliosi di aver avviato il processo di costituzione della nostra AJet - commenta Ahmet Bolat, chairman of the Board and the Executive Committee di Turkish Airlines -. Gli sforzi e la dedizione che abbiamo profuso per lungo tempo hanno dato i loro frutti e introdurremo AJet nei cieli con l'orario estivo alla fine di marzo 2024”.



L’azienda, inoltre, si propone con una filosofia orientata alla sostenibilità e con la volontà di entrare nel segmento low cost semplificando l’offerta e utilizzando una configurazione di classe economica, rendendo così i servizi di trasporto aereo accessibili a un pubblico più ampio.



Gaia Guarino