Un anno di Alta velocità Fs in Spagna: i numeri di Iryo

Circa 5,2 milioni di passeggeri in un anno, un tasso di riempimento dei treni del 70%, 580 dipendenti e un break even operativo previsto fra il 2025 e il 2026. Questi i numeri del primo anno di attività di Iryo, la società controllata da Trenitalia che opera nel settore dell’Alta velocità in Spagna.



Il vettore, attivo nel Paese dal 25 novembre 2022, è pronto così a guardare al futuro con nuovi obiettivi tra cui la messa in servizio dal 2026 di tre nuovi treni Frecciarossa e il nuovo collegamento Barcellona - Siviglia a partire dal prossimo 10 dicembre.

Il Gruppo Fs è presente anche in Francia con Trenitalia France; nel Regno Unito con Avanti West Coast e c2c; in Grecia con Hellenic Train attraverso collegamenti urbani, suburbani e a media e lunga percorrenza; in Germania con Netinera e con TX Logistik, operatore della logistica; e nei Paesi Bassi con Qbuzz, operatore di trasporto su gomma.