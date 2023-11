Voli tra Cina e Stati Uniti, Hainan Airlines ripristina il Pechino-Boston

Hainan Airlines ha ripristinato il volo diretto da Pechino a Boston, con il primo aereo decollato ieri dal Beijing Capital International Airport per atterrare dopo 15 ore e 40 minuti al Logan International Airport di Boston alle 2,09 pm ora locale. Il vettore programmerà tre voli andata e ritorno ogni mercoledì, venerdì e domenica utilizzando aerei di linea Boeing 787-9 wide-body.

La mossa del vettore cinese prende spunto dalle conclusioni del vertice di San Francisco tra Stati Uniti e Cina, incontro in cui il presidente cinese Xi Jinping e il presidente americano Joe Biden hanno sottolineato l’importanza di rafforzare gli scambi tra i loro Paesi anche con l’aumento dei voli diretti, per potenziare la collaborazione turistica.



In risposta, come sottolinea eTurboNews, Hainan Airlines si sta preparando a ripristinare nel più breve tempo possibile la frequenza pre-pandemica dei voli Cina-Stati Uniti.

Il vettore cinese ha già ripreso o inaugurato oltre 30 rotte passeggeri internazionali e regionali di andata e ritorno in partenza da 10 città: Pechino, Shenzhen, Shanghai, Haikou, Chongqing, Xi'an, Changsha, Taiyuan, Dalian e Guangzhou.