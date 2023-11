easyJet apre la tratta Milano Malpensa-Comiso

easyJet incrementa i propri collegamenti con la Sicilia e sceglie l’Aeroporto di Comiso-Ragusa.

È stata inaugurata ieri, infatti, la tratta operativa da Milano Malpensa, una rotta a oggi programmata con due frequenze settimanali che testimonia l'importante investimento del vettore destinato allo scalo ibleo.



“L'arrivo di easyJet a Comiso apre a nuove opportunità per il territorio locale e conferma l’impegno di Sac per rendere i due scali di Comiso e Catania un punto di riferimento dei turisti e dei viaggiatori" dichiara Nico Torrisi, a.d. di Sac.



Il country manager easyJet Lorenzo Lagorio sottolinea come il nuovo volo sia "il primo tassello per consolidare la propria presenza in Sicilia, contribuendo allo sviluppo turistico dell'isola". G. G.