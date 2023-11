Cina e Usa, parte la trattativa per l'aumento delle rotte

Cina e Stati Uniti pronti a collaborare per incrementare la capacità aerea tra i due Paesi, visto che attualmente il numero di rotte attive è nettamente inferiore ai livelli pre-pandemici.

I vertici dell'aviazione delle due potenze mondiali sono all'opera con l'obiettivo di aumentare il numero di voli in programmazione, ragion per cui la scorsa settimana sono state avviate delle trattative durante la visita di Xi Jinping negli Usa.



Ne è seguito un meeting organizzato all'ambasciata americana di Pechino che ha visto protagonisti Song Zhiyong, capo della Civil Aviation Administration of China e l'ambasciatore Nicholas Burns.



Come riporta travelmole.com, all'incontro erano presenti oltre 100 ufficiali dell'aviazione cinese e statunitense insieme ad alcuni rappresentanti di Boeing.