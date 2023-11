Ryanair, 28 rotte invernali dallo scalo di Torino

Ventotto rotte di cui 2 nuove per Belfast e Porto e un incremento significativo delle frequenze su Catania: Ryanair ha annunciato le rotte invernali dall’aeroporto di Torino confermando i due aeromobili basati sullo scalo piemontese e un investimento di 200 milioni di dollari.

In totale, la Winter 2023 vedrà oltre 220 voli settimanali (+100% rispetto al pre-Covid) e il supporto a oltre mille 800 posti di lavoro.

Fra le novità, l’aumento delle frequenze su 3 rotte per Birmingham, Bristol e Catania.



Mauro Bolla, head of communication di Ryanair per Albania, Cipro, Grecia, Italia e Romania, ha commentato: " Ryanair annuncia il proprio operativo su Torino per l'inverno ‘23, con 2 nuove rotte per Belfast e Porto (28 in totale), oltre a maggiori frequenze su altre tre popolari destinazioni quali Catania, Birmingham e Bristol, offrendo ai nostri clienti torinesi una selezione ancora più ampia per le loro vacanze invernali alle tariffe più basse d'Europa. L'impegno senza pari di Ryanair consiste nell’aver basato due aeromobili a Torino, con un investimento di 200 milioni di dollari e il supporto a oltre 1.800 posti di lavoro. Il traffico di Ryanair sostiene la crescita a lungo termine della Regione, fornendo una spinta tanto necessaria all'economia turistica locale".



Gli fa eco Andrea Andorno, amministratore delegato di Torino Airport: “Siamo soddisfatti dei risultati che Ryanair sta portando sul nostro aeroporto in termini di traffico e la stagione invernale 2023/2024 annunciata dal vettore ne conferma ancora una volta il ruolo come principale artefice della nostra crescita. Nel complesso sullo scalo di Torino i posti messi in vendita da Ryanair nella stagione winter 2023/2024 sono infatti in aumento rispetto a quelli dello scorso inverno. Si tratta di un incremento di offerta che, a livello internazionale, si declina sia su destinazioni tipicamente incoming e legate al traffico della neve, sia su due nuove mete (Belfast e Porto) non collegate con Torino lo scorso inverno. Alle nuove destinazioni internazionali si somma anche un significativo aumento di posti in vendita sulla Torino-Catania che è già la prima rotta per volumi di passeggeri nel nostro aeroporto e che, anche grazie alle tariffe annunciate da Ryanair, probabilmente registrerà nuovi record di traffico”.