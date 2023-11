Gruppo Save: in arrivo 2,5 miliardi di euro sugli scali  del Nord Est

Il gruppo Save ha annunciato un maxi piano di investimenti. Nel corso del Forum organizzato da Conftrasporto Confcommercio, Monica Scarpa, amministratrice delegata di Save, ha spiegato come il gruppo abbia in previsione 2,5 miliardi di investimento al 2037.

“Gestiamo gli scali del polo aeroportuale del Nord Est in una logica di cooperazione e massimo efficientamento degli aeroporti – spiega la manager in un intervento riportato dal Sole 24Ore -. Nel futuro punteremo sull’intermodalità non solo treno-aereo, ma anche aria-aria. Ormai l’utilizzo dei droni per il trasporto passeggeri non è così lontano e presto realizzeremo vertiporti sul territorio per avviare le prime rotte. Tutto questo è stato possibile grazie anche ai contratti di programma, che hanno permesso al gruppo Save di effettuare oltre un miliardo di euro di investimenti a livello di sistema dal 2012 e prevederne altri 2,5 per il polo aeroportuale del Nord Est al 2037”.