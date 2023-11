Sciopero del trasporto aereo, ecco i voli garantiti per oggi

È in corso lo sciopero di 24 ore del trasporto aereo in Italia, indetto dalla sigla sindacale Cub. L’agitazione prevede delle fasce di garanzia, dalle 7 alle 10 e dalle 18 alle 21 durante le quali saranno effettuati i servizi programmati, ma anche una serie di voli che verranno comunque garantiti.

L’elenco completo dei voli garantiti è disponibile sul sito dell’Enac, e comprende i collegamenti con le isole maggiori italiane e una serie di voli intercontinentali suddivisi per macro aree geografiche.



Saranno inoltre assicurate le partenze di tutti i voli schedulati in orari antecedenti inizio astensione e ritardati per cause indipendenti dalla volontà delle parti; e l’arrivo a destinazione negli aeroporti nazionali dei voli internazionali con orario stimato non oltre trenta minuti primi dall'inizio dello sciopero stesso.