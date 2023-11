Ita Airways lancia i voli stagionali per il Mediterraneo d’estate

Ita Airways lancia la programmazione estiva per il 2024 con le destinazioni ‘sun&sea’ del Mediterraneo. Il vettore mette in vendita da oggi i biglietti per i voli ‘stagionali’ verso le mete turistiche del Mare Nostrum, Grecia, Spagna, Croazia e le isole italiane.

Nello specifico, i collegamenti prevedono da Roma Fiumicino e Milano Linate voli per Rodi, Ibiza, Palma di Maiorca, Minorca, Heraklion, Corfù, Lampedusa e Pantelleria, mentre solo da Fiumicino voli per Spalato e Cefalonia.



Il nuovo operativo arricchisce lo sviluppo del network nazionale ed internazionale di Ita Airways, offrendo collegamenti con le destinazioni estive più desiderate, per soddisfare le esigenze dei passeggeri.