di Isabella Cattoni

Un business che continua a crescere e prospettive positive anche sul 2024. In attesa di novità sul dossier Ita Airways – Lufthansa, il cco di Ita Emiliana Limosani sottolinea come i conti comunque stiano tornando.

“Fino a ottobre di quest’anno - segnala la manager durante il panel di apertura del Biz Travel Forum - abbiamo trasportato 12 milioni 300 mila passeggeri, in incremento del 53% sul 2022. L’offerta è cresciuta del 68%, percentuale che sale al 110% se si considera il lungo raggio. Il ricavo medio per passeggero è aumentato del 77% e il load factor del 7%”.



Ma quel che più conta è la certezza di poter continuare a fare bene: “Nel 2024 il business di Ita continuerà a crescere. Nel piano industriale abbiamo delineato un aumento del 36% dell’offerta con particolare focus sul lungo raggio”.

Limosani si riferisce in particolare alle rotte verso il Nord America, con le new entry di Toronto e Chicago, ma anche verso il Medio Oriente, con particolare riferimento a Jeddah e Riyadh.



“Nel 2024 potremo contare su una flotta di 96 aerei, nel 60% dei casi di ultima generazione o comunque rinnovati”. La cco riconferma anche la centralità del business travel, “un segmento che ha prodotto ricavi in crescita del 56%, con il mercato italiano a procurare circa il 60% del totale. Proprio al Bt abbiamo dedicato un programma corporate specifico all’interno di Volare, al quale si sono già iscritti 26mila clienti”.



Nella foto da sinistra, Luca Patanè, Corrado Panzeri, Emiliana Limosani, Sandro Gargiulo, Andrea Tucci, Pietro Diamantini.