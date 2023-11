Italo: dal 10 dicembre fermate a Pavia, Voghera e Tortona

Tre nuove fermate per i treni Italo. Il vettore ferroviario amplia il proprio network Alta Velocità inserendo Pavia, Voghera e Tortona. Con queste new entry, diventeranno 62 le stazioni ferroviarie e 54 le città servite dall’azienda.

Dal 10 dicembre saranno quindi operativi 2 collegamenti al giorno che serviranno Pavia, Voghera e Tortona, collegandole a grandi città come Napoli, Roma, Milano e Genova.



Ci sarà un treno a prima mattina (proveniente da Genova Brignole e Genova Piazza Principe) che partirà da Tortona alle 6:52, da Voghera alle 7:03 e da Pavia alle 7:20, che arriverà alle 8:05 a Milano Centrale, alle 8:24 a Milano Rogoredo, alle 11:25 a Roma Termini, alle 12:37 a Napoli Afragola e terminerà la corsa alle 12:53 a Napoli Centrale.



Per il ritorno, un viaggio in partenza da Napoli Centrale alle 16:20, da Afragola alle 16:34, da Roma Termini alle 18:05, da Milano Rogoredo alle 21:05, da Milano Centrale alle 21:30 per essere a Pavia alle 22:03, a Voghera alle 22:23 e a Tortona alle 22:35 (il treno terminerà la corsa alle 23:23 a Genova Brignole).



“Continuiamo ad espandere il nostro network per avvicinare l’intero territorio nazionale all’Alta Velocità - commenta Fabrizio Bona, Direttore Commerciale di Italo (nella foto) -. Conosciamo le potenzialità di queste nuove destinazioni e per questo abbiamo deciso di investire offrendo l’opportunità ai cittadini di essere collegati alle principali località italiane. Siamo gli unici ad offrire un servizio alta velocità che colleghi direttamente, senza cambi intermedi, Pavia, Voghera e Tortona al sud Italia, arrivando fino a Napoli”.