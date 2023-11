Scalapay e Noleggiare, partnership per i pagamenti nel car rental

È Noleggiare il primo brand di car rental in Italia a siglare una collaborazione con Scalapay, integrando il modello di pagamento ‘compra ora, paga dopo’ che ha reso celebre la fintech italiana.

“Questa partnership con Noleggiare - commenta Matteo Ciccalé, travel partnership director di Scalapay - rappresenta un passo entusiasmante verso l'espansione del nostro modello di pagamento rivoluzionario. Siamo lieti di offrire ai clienti di Noleggiare la stessa comodità e flessibilità di pagamento che hanno reso Scalapay un successo in tutta Europa".



Rete mensili senza interessi

Come già fatto da altri brand, tra cui Alpitour, Trenord e WeRoad, anche Noleggiare dà ora ai propri clienti la possibilità di pagare in rate mensili senza interessi: “Riteniamo - sottolinea Giulia Brenzan, head of marketing di Noleggiare - che questa iniziativa non solo semplificherà il processo di prenotazione e noleggio, ma renderà anche l'intera esperienza più accessibile e conveniente per una vasta gamma di persone".



L'ingresso di Noleggiare nella piattaforma di Scalapay va di pari passo con l’implementazione di processi digitali che semplificano prenotazioni, check-in e restituzioni.