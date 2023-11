Un altro venerdì caldo per il trasporto aereo. Il 24 novembre è previsto uno sciopero di 24 ore del comparto su scala nazionale. L’agitazione porta la firma della sigla sindacale Cub.

Saranno comunque previste le partenze nelle fasce di garanzia previste da legge: dalle 7 alle 10 e dalle 18 alle 21.



Cancellazioni Ita

Ita Airways ha cancellato preventivamente 42 voli nazionali previsti in partenza tra giovedì 23 e venerdì 24 novembre. L’elenco completo è consultabile a questo link.



Saranno garantite, invece, tutte le partenze internazionali.



Il vettore invita comunque tutti i viaggiatori che abbiano acquistato un biglietto per la giornata delle agitazioni a verificare lo stato del proprio volo, prima di recarsi in aeroporto, o a contattare l’agenzia di riferimento.



In caso di cancellazione o di modifica dell’orario del volo, i passeggeri potranno cambiare la prenotazione senza alcuna penale o chiedere il rimborso del biglietto (solo nel caso in cui il volo sia stato cancellato o abbia subito un ritardo superiore alle 5 ore) entro e non oltre il 29 novembre, chiamando il numero verde 800 93 60 90 dall’Italia; +39 06 8596 0020 dall’estero; oppure contattando l’agenzia di viaggi presso cui hanno acquistato il titolo di viaggio.