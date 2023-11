Iag prevede di realizzare un utile da 1,5 miliardi di euro in Spagna

Utile leggermente superiore al 2023. Queste le previsioni per il 2023 di Iag in Spagna, dove il gruppo conta su Iberia e Vueling, i due principali volani dei risultati (meno incisivi, invece, in numeri di Level).

Come riporta preferente.com, a settembre le due compagnie citate hanno raggiunto utili per 1,2 miliardi di euro; ma per stimare i risultati di fine anno bisogna tnere conto che i profitti degli ultimi mesi sono stati meno brillanti.



Nel complesso, il gruppo conta di arrivare a un margine operativo tra il 12% e il 15%.