Integrazione di Air Europa in Iberia, l'Ue chiede il parere delle agenzie

L’Unione europea, che ha in mano il dossier dell’integrazione di Air Europa in Iberia, vuole conoscere il parere delle agenzie di viaggi su questa operazione.

La direzione generale della Concorrenza dell’Unione europea ha deciso di avviare una consulenza riservata per scoprire cosa ne pensa l’intermediazione turistica spagnola, soprattutto in relazione alla possibile riduzione della concorrenza su alcune tratte.



Possibile aumento delle tariffe

Secondo fonti interpellate da Preferente le agenzie tendono però a essere contrarie all'integrazione, intuendo che potrebbe portare a un aumento dei prezzi. A questo proposito portano come esempio quanto accaduto negli Stati Uniti, un mercato ad alta concentrazione attorno a pochi gruppi e in cui la tariffa media dei biglietti aerei è superiore del 30% a quella europea.



Iag prevede di avere pronto nel mese di novembre il dossier finale da presentare alla Direzione generale della Concorrenza. Sarà questo il passo precedente al pronunciamento di Bruxelles, che dovrà prima analizzare in modo approfondito tutte le informazioni ricevute e, successivamente, trasferire le proprie richieste al gruppo aereo cui fa capo l’acquirente Iberia.