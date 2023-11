Ita Airways: al via il code share con Korean Air

Salgono a 32 gli accordi di code share di Ita Airways. New entry nell’elenco Korean Air con la quale è stata siglata una partnership volta anche a facilitare i rapporti commerciali tra Italia e Corea del Sud sfruttando le possibilità di connessioni via Roma Fiumicino e Seoul Incheon per i passeggeri di entrambi i vettori.

“A partire dal 21 novembre – si legge in una nota di Ita -, Korean Air applicherà il proprio codice “KE” su 11 destinazioni italiane (Bologna, Venezia, Torino, Trieste, Genova, Bari, Brindisi, Firenze, Catania, Palermo, Napoli) e 5 destinazioni internazionali (Madrid, Barcellona, Atene, Il Cairo, Monaco) in collegamento con l’aeroporto di Roma Fiumicino”.



A sua volta Ita potrà inserire il proprio codice su due destinazioni domestiche coreane (Pusan e Daegu) e sugli scali giapponesi di Osaka, Nagoya, Fukuoka, Sapporo.