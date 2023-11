La notizia, per il momento, riguarda solo gli Stati Uniti. Che però, in questo settore, spesso anticipano gli altri mercati.

Secondo il ceo di di WestJet Alexis von Hoensbroech, il prezzo dei biglietti aerei sta scendendo. Sempre guardando agli Usa, i voli internazionali quest'inverno avranno un costo inferiore rispetto a un anno fa. E la tendenza dovrebbe ripercuotersi anche sull'estate.



Questo perché le compagnie nordamericane, dopo il boom della domanda dell'ultimo anno, stanno mano a mano aggiungendo capacità sulle rotte. E questo porta a un abbassamento delle tariffe.



Per von Hoensbroech, afferma skift.com, l'anno scorso l'offerta non era in grado di soddisfare tutta la domanda. Ma adesso la situazione dovrebbe cambiare, con un maggiore equilibrio tra seggiolini sul mercato e richieste dei viaggiatori.



La tendenza riguarderà anche i voli verso l'Europa, afferma il ceo, almeno dalla prossima estate.