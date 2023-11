Virgin Atlantic ha rimandato al 2025 il lancio della rotta su San Paolo, che rappresenterebbe il debutto della compagnia aerea sul Brasile.

Il volo, in partenza da Heathrow, sarebbe dovuto decollare per la prima volta il 13 maggio 2024, come ricorda ttgmedia.com, ma il tutto è stato posticipato all'estate successiva, al momento senza una data precisa.



“Rimaniamo impegnati a volare in Brasile", ha comunque precisato Juha Jarvinen, direttore commerciale della compagnia aerea.