Kenya Airways aumenta la fuel surcharge da dicembre

Scatterà il prossimo 4 dicembre l'aumento del supplemento carburante sui settori internazionali e in quinta libertà di Kenya Airways.

La compagnia aerea precisa che l'incremento riguarderà sia i posti in business che quelli in economy.



L'adeguamento della voce YR scatterà sui gds appunto dal primo lunedì del prossimo mese e si applicherà a tutti i biglietti emessi da quella data in poi.



In caso di biglietti inutilizzati, nel caso in cui sia chiesto un cambio di data o di itinerario dopo il 4 dicembre, precisa ancora la nota del vettore, l'intero importo dovrà essere rivalutato con i nuovi valori del supplemento carburante.



Inoltre tutte le attuali prenotazioni che applicano il supplemento YR in vigore ad oggi e che riguardano voli con partenza dopo il 4 dicembre devono essere emesse entro il 3 dicembre.