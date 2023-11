Schifani, Sicilia: “Aeroitalia aumenterà le frequenze per il periodo di Natale”

Aeroitalia incrementerà i voli sulla Sicilia per il periodo natalizio. L’annuncio è arrivato dal presidente della Regione Sicilia, Renato Schifani, che, a margine di un evento, ha dichiarato ai giornalisti: “La compagnia mi ha confermato che aumenterà il numero di voli da Palermo, Catania e Comiso verso Roma e Milano”.

Per il Governatore - riporta il Giornale di Sicilia - si tratta di “una bella notizia che si aggiunge alla disponibilità del vettore aereo di rispondere all’avviso della Regione per l’applicazione automatica dello sconto sui biglietti aerei per i residenti”.