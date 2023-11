Lufthansa porta anxche a Milano la sua Workation Lounge temporanea

Un ufficio pop up immersivo a firma Lufthansa Group per immergersi in luoghi fuori dal comune durante gli impegni lavorativi lontano dall’ufficio. Ha fatto tappa anche a Milano la Workation Lounge, approdata nel capoluogo lombardo all’interno di City Life dopo le tappe di Berlino, Vienna e Maiorca e che resterà aperta fino a domani, 18 novembre.

“In un mondo in costante mutamento e caratterizzato da una crescente volatilità, l’agilità e la capacità di adattamento sono temi all’ordine del giorno che impattano diverse sfere della vita sociale – spiega Gabriella Galantis, senior director sales Southern Europe di Lufthansa Group -. Per noi di Lufthansa è fondamentale osservare le nuove tendenze e le esigenze della clientela, con uno sguardo attento soprattutto verso le nuove generazioni”. Da qui la realizzazione di un format innovativo con un concept visivo ispirato a luoghi esotici.