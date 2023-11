Fiumicino: in fase di test un sistema AI per la gestione dello scalo

Un sistema di intelligenza artificiale per gestire lo spostamento degli aerei e sistemi robotici per trasportare autonomamente i passeggeri fra i diversi terminale. Sono i progetti innovativi a cui sta lavorando l’aeroporto di Fiumicino attraverso il suo Innovation Hub e che sono in fase di test.

Li ha raccontati Alessandro Benetton, vicepresidente di Mundys, azionista di riferimento di Adr-Aeroporti di Roma, alla Conferenza annuale sull’Innovazione della Fordham University di New York.



“Immaginate uno scalo – ha detto Benetton - dove ogni giorno atterrano, decollano, si muovono in pista mille aerei che devono fare rifornimento, caricare e scaricare passeggeri e merci, oltre a fare controlli di sicurezza. Gli imprevisti, come ad esempio il meteo, sono sempre dietro l’angolo. Immaginate adesso un sistema di intelligenza artificiale che aiuta a governare tutto questo, e lo fa in maniera predittiva, con la capacità di ottimizzare i flussi di volo perché conosce già l’evoluzione del traffico delle prossime 4-5 ore. I vantaggi dal punto di vista dell’efficienza e della qualità del servizio potranno essere molto rilevanti”.



"Siamo al lavoro – si legge sul Messaggero - per quello che ci chiedono le prossime generazioni”.