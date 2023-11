L’aeroporto di Linate guadagna terreno anche sul fronte dei voli legati al business travel. La conferma arriva da Nicolas Guarch, business development manager – Italy, Spain and Portugal di easyJet, che conferma i piani di crescita della compagnia sul city airport milanese.

I piani

“Grazie anche all’apertura della linea 4 della metropolitana che collega lo scalo al centro città – spiega il manager – confermo che l’obiettivo di easyJet è quello di crescere su Linate, con il potenziamento dei collegamenti verso le capitali europee. Nel 2024 Linate sarà al centro di importanti investimenti dei quali beneficerà in modo particolare il traffico business in partenza dal capoluogo lombardo”.



La notizia giunge a margine dell'evento organizzato da American Express per monitorare lo stato di salute del comparto business travel in Italia e dei principali highlights per il 2024.



Isabella Cattoni