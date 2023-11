Non coinvolgerà gli aerei, che sono stati esclusi dall'agitazione, ma il restanti settori dei trasporti vivranno una giornata difficile il prossimo venerdì, 17 novembre.

Nonostante i rilievi del Garante degli scioperi, infatti, i sindacati hanno indetto una giornata di astensione dal lavoro che coinvolgerà i dipendenti degli operatori ferroviari, del trasporto pubblico locale (ma con qualche differenza) e dei traghetti.



Per quanto riguarda i treni, nelle fasce di garanzia, ovvero tra le 6 e le 9 e tra le 18 e le 21, i treni circoleranno normalmente. Inoltre a questo link sono consultabili i treni garantiti da Trenitalia, mentre l'elenco relativo a Italo è disponibile a questa pagina.



Per il trasporto pubblico locale invece il discorso è differente, dal momento che le modalità possono variare a seconda delle città. A Roma lo stop sarà dalle 8.30 alle 17 e dalle 20 a fine corsa.



Trasporto locale e traghetti

Niente stop invece a Milano, per rispettare la rarefazione degli scioperi; nel capoluogo lombardo infatti il trasporto locale aveva già incrociato le braccia lo scorso 10 novembre.



Anche i taxi, come riporta corriere.it, aderiscono alla protesta, per cui ci potrebbero essere disagi anche per gli utenti di questo servizio. L'astensione dal lavoro sarà per tutte le 24 ore di venerdì 17 novembre.



Possibili disagi anche per chi si dovrà muovere utilizzando i traghetti, che aderiranno allo sciopero.