La stagione calda non è stata un fuoco di paglia per il trasporto aereo. A confermarlo sono gli ultimi dati comunicati da Iata, che confermano come la domanda record della scorsa estate abbia trovato conferma in una propensione al viaggio ancora sostenuta nel mese di settembre.

Il boom dei viaggi post-pandemia, sottolinea travelpulse.com, continua dunque anche oltre l'altissima stagione. A settembre il traffico aereo totale, misurato in ricavi per passeggero chilometro (rpk) è cresciuto del 30,1% rispetto allo stesso mese dello scorso anno.



Inoltre il traffico complessivo ha raggiunto il 97,3% dei livelli pre-pandemia, dunque con un recupero pressoché completo di tutto quanto perso negli anni tra il 2020 e il 2022.



Le aree in crescita

In particolare negli Stati Uniti il traffico ha raggiunto un nuovo record, superando addirittura i risultati del 2019, rispetto ai quali è cresciuto del 5%. Rispetto allo scorso anno, il traffico è aumentato del 28,3%.



Recupero sensibile anche per l'area Asia-Pacifico, che rispetto a settembre 2022 registra un aumento del 92,6%, grazie anche alla ripresa dei viaggi dei cinesi.