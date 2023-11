Gli Usa contro il taglio ai voli di Amsterdam Schiphol

Il Dot, ovvero il dipartimento dei trasporti degli Stati Uniti, ha avviato una battaglia contro la riduzione dei voli annunciata da Amsterdam Schiphol.

Secondo gli States, come riporta travelweekly.com, la decisone violerebbe gli accordi di Open Skies in atto tra Stati Uniti ed Unione europea.



Tuttavia, sottolinea la testata, è difficile che il Dot possa far valere le proprie ragioni.



La partita in gioco, comunque, non è di secondaria importanza. Delta, ad esempio, vedà una riduzione di 252 slot la prossima estate sullo scalo in questione. United invece perdferà 53 slot e American 22.