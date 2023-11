Trenitalia, altri 40 Frecciarossa 1000: accordo da oltre 1 miliardo con Hitachi

Si allarga la famiglia dei Frecciarossa 1000. Trenitalia ha siglato con Hitachi Rail un accordo da oltre 1 miliardo di euro per la fornitura di 40 nuovi Etr 1000.

Nel dettaglio, l’intesa prevede un impegno da 861 milioni di euro per l’acquisto di 30 treni e un’opzione per ulteriori 10 treni con un investimento aggiuntivo di 287 milioni di euro.



I tempi di consegna

Le prime consegne – precisa il Gruppo Fs in una nota sul suo sito - sono previste a partire da aprile 2026, con un ritmo di 8-10 veicoli all’anno.



“La firma di questo importante accordo – afferma l’amministratore delegato del Gruppo Fs, Luigi Ferraris - è un importante passo in avanti nelle attività previste dal nostro Piano Industriale decennale per avvicinare sempre più persone a scegliere il treno, mezzo sostenibile per eccellenza, per le loro esigenze di mobilità. Insieme agli investimenti per il rinnovo delle flotte di Regionali e Intercity, adesso e nei prossimi anni, ci confronteremo con una crescente richiesta di collegamenti in treno sulle medie e lunghe distanze anche sui mercati europei. Questo accordo, infine, è un'ulteriore spinta verso l’obiettivo della carbon neutrality, che ci siamo prefissati di raggiungere al 2040, dieci anni prima dei target europei”.



La nuova commessa porterà a quota 94 gli Etr 1000 in flotta.