Ita Airways a caccia di 300 milioni per rinnovare la flotta: al via le trattative con le banche

Mentre si attendono sviluppi per l’operazione con Lufthansa, Ita Airways apre la caccia a 300 milioni di euro per potenziare e svecchiare la sua flotta, così come previsto dal piano industriale. Secondo quanto si apprende da Il Messaggero, la compagnia aerea avrebbe avviato le trattative con cinque istituti di credito per reperire le risorse necessarie all’acquisto di 95 aeromobili.

Si tratterebbe di Unicredit, Mps, Bper, Santander e Credite Agricole Italia.



La linea di credito sarà garantità all’80% da Sace e avrà una durata di sei anni.



Secondo quanto riporta il quotidiano, le risorse dovrebbero arrivare a breve nelle casse del vettore, restano però da definire alcuni dettagli, quali la ripartizione delle quote e le condizioni finanziarie.