Lumiwings: “Le cancellazioni a Foggia sono precauzionali, i voli invernali saranno garantiti”

"Le cancellazioni programmate nei mesi invernali da e per l’aeroporto Gino Lisa di Foggia sono precauzionali e rispondono a una diminuzione normale del traffico aereo in questa stagione". Questa la precisazione di Lumiwings dopo le polemiche delle ultime ore riguardanti la soppressione di rotte schedulate sullo scalo pugliese.

In una nota, il vettore assicura che "durante il periodo natalizio i voli saranno regolarmente operativi per soddisfare l'importante domanda da parte dei passeggeri".



"Il nostro impegno - chiude la compagnia - è garantire un servizio affidabile e puntuale, confermando la nostra dedizione a fornire opzioni di viaggio ottimali anche in funzione della domanda, come ad esempio portando nel periodo invernale, rispetto allo scorso anno, da 4 a 5 le frequenze settimanali da e per Milano".