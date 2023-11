Se il mondo dell’aviazione chiede oggi una voce forte e unita per controbattere agli attacchi ecologisti, World Connect 2023 l’ha trovata.

Alla 14esima edizione dell’annuale meeting organizzato da APG, il più grande network Gsa del settore aereo, sono state ben 76 le compagnie partecipanti e pronte a metter mano a tre leve mediante le quali riportarsi in linea: intermodalità, advocacy e innovazione tecnologica.



Sono questi i punti chiave su cui si è mossa la World Connect 2023.



“L’aviazione produce appena il 2 per cento delle emissioni di CO2 nel mondo - ha dichiarato Jean-Louis Baroux, presidente APG World Connect -, ma ciò nonostante viene additata dall’opinione pubblica come principale responsabile del cambiamento climatico. Ha l’obbligo di adottare il 2 per cento di carburanti sostenibili (Saf) già entro il 2025 e di investire circa 1.550 miliardi di dollari per adeguarsi ai requisiti previsti per il 2050, dovendo provvedere al contempo a un raddoppio del numero degli aeromobili odierni: le stime indicano ben 46.930 unità circolanti nel 2040”.



“È evidente che serve elaborare una strategia di ottimizzazione dei servizi e della spesa, oltre che di investimenti a carico delle compagnie”.



