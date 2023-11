Continuità Sardegna, Moro: “Entro quest’anno aiuti ai vettori per l’apertura di nuove rotte”

“Entro quest’anno programmeremo gli aiuti diretti ai vettori per l’apertura di nuove rotte, così da collegare meglio la Sardegna nello scenario internazionale, anche durante la prossima stagione invernale”. Così l’assessore regionale dei Trasporti, Antonio Moro, sul nodo della continuità, durante la presentazione dei dati di traffico relativi alla stagione estiva degli scali sardi.



I numeri registrati da gennaio a ottobre 2023 parlano di un aumento dei passeggeri di oltre 700mila unità (747.730 rispetto al 2022 e 789.332 rispetto al 2019). Una performance che secondo l’assessore “dimostra il successo delle politiche regionali in tema di trasporti e turismo. In particolare, certifica la tenuta del trasporto aereo. Mantenendo questo andamento - ha affermato Moro -, chiuderemo l’anno con almeno un milione di passeggeri in più”.

Stando ai dati presentati da Moro insieme all’assessore regionale al Turismo, Gianni Chessa, “nei tre aeroporti si è registrata una stagione record, con un aumento del 5,89% rispetto al 2022 (+382.774) e del 6% rispetto al 2019 (+413.228). In totale quasi 7 milioni di arrivi tra gennaio e ottobre Numeri in crescita anche prendendo in considerazione solamente il ‘periodo estivo’ (da giugno a ottobre), a riprova che si sta verificando anche un importante allungamento della stagione: nel mese di ottobre si sono superati i 500mila arrivi: +3,21% rispetto al 2021 e +17% rispetto al 2019”.



Chiusa la summer con segno più, si pensa ora alla stagione invernale e a contenere il caro voli. Sul tema Moro ha annunciato che “saranno disponibili i contributi per gli abbattimenti dei costi del biglietto aereo per i passeggeri residenti under26 e over65”.