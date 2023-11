Caro voli, la Sicilia verso un pacchetto di misure per contenere i rialzi

È attesa in giornata la risposta della Sicilia al caro voli. Secondo quanto si apprende da fonti locali, oggi pomeriggio il presidente della regione, Renato Schifani, e l’assessore alle Infrastrutture e alla Mobilità, Alessandro Aricò, presenteranno un pacchetto di misure per frenare i rincari dei biglietti aerei.



La Regione cerca così di correre ai ripari, mentre le tariffe sulle rotte di continuità verso le isole stanno tornando a segnare aumenti vertiginosi in vista delle feste di fine anno.

Una questione sulla quale è tornata ieri anche Fto, che ha chiesto al Governo di istituire “un tavolo per trovare soluzioni di sistema”.