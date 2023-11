Air Corsica conferma le rotte italiane anche nel 2024 e aumenta l’offerta totale

Air Corsica aumenterà l’offerta sull’Italia nell’orario estivo del 2024. Non si tratterà di nuove rotte, al momento non previste, ma di un allungamento della stagionalità dei voli proposti già quest’anno.

In particolare l’avvio del collegamento tra Roma Fiumicino e Ajaccio sarà anticipato ad aprile, due mesi prima rispetto a quest’anno, secondo quanto anticipato da Italiavola, e resterà attivo fino a settembre con due frequenze alla settimana. Sempre sulla Capitale tornerà anche il volo su Bastia da giugno a settembre, sempre con due frequenze.



Confermate e ampliate anche le due rotte su Milano Linate, lanciate per la prima volta quest’anno, da Figari e Calvi: anche in questo caso due frequenze tra giugno e settembre.