Completate con successo in Russia le procedure relative al volo di prova del nuovo aereo passeggeri IL-96-400M, progettato per sostituire i modelli occidentali.

Come riporta La Stampa, l’aereo dell'azienda United Aircraft Company potrebbe portare vantaggi alla Russia, ma le restrizioni internazionali sul noleggio di aeromobili occidentali e l'accesso limitato a parti di ricambio rischiano di causare problemi alla flotta aerea russa. Nonostante il successo del volo di prova, ci sono preoccupazioni sulla sicurezza e sulla capacità dell'aereo di competere con i modelli occidentali. Inoltre, sostituire completamente l'industria aerospaziale sovietica potrebbe essere un rischio troppo costoso per la Russia.



Yuri Slyusar, direttore generale della Uac, è stato citato nel comunicato ripreso da La Stampa e avrebbe spiegato che, insieme ad altri aeromobili costruiti in Russia, verrà impiegato nella rete dell'aviazione del Paese e "sostituirà i modelli stranieri".