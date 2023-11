Dopo i numerosi eventi di maltempo che nelle scorse settimane hanno mandato in tilt il sistema dei trasporti nella Penisola, Trenitalia viene incontro ai passeggeri colpiti dai disagi.

La società del Gruppo Fs ha reso noto di aver attivato le procedure per richiedere il rimborso integrale dei biglietti non usati a causa delle avverse condizioni meteo e dei conseguenti rattentamenti e interruzioni del traffico sulla rete ferroviaria nazionale.



Come procedere

La possibilità di indennizzo completo è disponibile – si apprende dal sito del vettore – per i ticket del servizio nazionale e regionale inutilizzati e che riguardano viaggi nelle aree geografiche per le quali è stata disposta l’allerta meteo attraverso provvedimenti istituzionali a tutela della sicurezza dei cittadini.



Il rimborso può essere richiesto online compilando un form sul sito di Trenitalia (disponibile a questo link) e nelle biglietterie delle stazioni.