Emirates: nuovo record di utili per il primo semestre dell'anno

Utile netto da record nel primo semestre di Emirates. Il vettore ha fattore registrare un risultato netto pari a 2,7 miliardi per il periodo, a fronte di un fatturato da 18,3 miliardi di dollari.

Si tratta, spiega la compagnia, di “un risultato spinto dalla forte domanda di trasporto aereo in tutto il mondo, che ha seguito una traiettoria in salita da quando le ultime restrizioni pandemiche di viaggio sono state rimosse”.



“Stiamo assistendo alla realizzazione dei nostri piani per tornare più forti e migliori dai giorni bui della pandemia – ha sottolineato il presidente e amministratore delegato Saeed Al Maktoum -. Il gruppo ha superato i record precedenti ottenendo la performance semestrale migliore di sempre. Il nostro profitto per i primi sei mesi del 2023-24 ha quasi eguagliato il nostro utile record annuale del 2022-23”.