Ryanair rafforza l'impegno su Perugia: nell'inverno nuova rotta per Cagliari

Sono quattro le rotte operate da Ryanair su Perugia per l’inverno 2023. Una programmazione che include anche la trasformazione del volo su Cagliari in un collegamento annuale, confermando in tal modo l’intento del vettore di mantenere connessioni vitali con la terraferma e le isole.

Le quattro rotte saranno, dunque, oltre a Cagliari Catania, Palermo e Londra. “Su Perugia - sottolinea Mauro Bolla, head of communication di Ryanair per Albania, Cipro, Grecia, Italia e Romania - i voli settimanali saranno 18 verso le quattro destinazioni, con la novità Cagliari che sarà attiva, per la prima volta in assoluto, nella stagione invernale, offrendo ai perugini e a tutta Italia una scelta imbattibile alle tariffe più basse per le vacanze invernali”.



"Risultati impensabili"

"Gli accordi pluriennali e il programma di sviluppo intrapreso con Ryanair ci hanno permesso di raggiungere risultati impensabili - commenta Umberto Solimeno, direttore generale dell’aeroporto dell’Umbria - con Ryanair che, nella stagione estiva appena conclusa, ha fatto segnare importanti risultati, contribuendo a una crescita senza precedenti per il ‘San Francesco d’Assisi’. L’estensione della rotta da/per Cagliari, ora disponibile tutto l'anno, è una notizia straordinaria che arricchisce ulteriormente l'offerta di viaggi per i nostri passeggeri”.



Le stime

Per l’anno fiscale 2024 la previsione di Ryanair è di arrivare a trasportare oltre 430mila passeggeri, cifra che rappresenta un incremento del 44% rispetto all’anno fiscale precedente. “Con oltre 2,6 milioni di passeggeri trasportati fino ad oggi da e per Perugia – continua Bolla - questo operativo invernale evidenzia il ruolo vitale di Ryanair nel connettere le persone e nel contribuire alla crescita e alla connettività dell'aeroporto”.