Volotea intensifica l'offerta su Palermo: nuovo volo per Brest

Volotea intensifica il numero dei collegamenti programmati da Palermo. In occasione del decimo anno di attività della base siciliana, dal 19 aprile la compagnia opererà un collegamento su Brest, città della Francia nordoccidentale che è una nuova base operativa del vettore.

Due le frequenze a settimana, programmate ogni lunedì e venerdì, per un’offerta complessiva di 21mila posti.

L’annuncio della rotta verso Brest arriva insieme a un nuovo traguardo per la compagnia: da oggi, la città bretone è una delle 9 basi operative francesi di Volotea, che salgono così a 20 a livello europeo.



Con il volo su Brest Volotea prosegue nel piano di sviluppo sulla città siciliana: attiva a Palermo già dal 2012, Volotea ha scelto lo scalo siciliano come una delle sue basi in Italia nel 2013 e fino ad oggi ha trasportato più di 4.7 milioni di passeggeri e operato oltre 41mila 400 voli.

“Con il nuovo volo per Brest, il nostro bouquet di destinazioni verso la Francia si arricchisce di una nuova meta, la Bretagna. Dalla prossima primavera, i passeggeri in partenza da Palermo potranno organizzare una vacanza alla scoperta di una terra protesa verso l’Oceano Atlantico - ha dichiarato Valeria Rebasti (nella foto), international market director di Volotea -. Poi, non vanno dimenticati i nostri tre collegamenti per la Grecia - dalla capitale Atene a Santorini e Zante -, oltre alle rotte domestiche”.



“Volotea rafforza la storica collaborazione con l’aeroporto internazionale di Palermo introducendo nuove rotte per la stagione estiva 2024 – ha aggiunto Salvatore Burrafato, presidente di Gesap –. In aggiunta al network consolidato dalla base di Palermo, questi nuovi collegamenti avranno certamente un impatto positivo sul territorio palermitano”.



Per il 2024, Volotea prevede una crescita in termini di capacità del +15% rispetto all’anno precedente, con un’offerta complessiva di circa 548mila posti in vendita e conferma anche per il prossimo anno i 38 posti di lavoro generati presso la base di Palermo.

Per il 2024, presso lo scalo siciliano, l’offerta di Volotea comprende un totale di 19 rotte, 7 verso l’Italia (Ancona, Firenze, Napoli, Olbia, Torino, Venezia e Verona) e 12 verso l’estero, 9 in Francia (Brest - Novità 2024, Deauville, Lille, Lione, Lourdes/Tarbes, Nantes, Nizza, Strasburgo e Tolosa) e 3 in Grecia (Atene, Santorini e Zante).