Fastjet arriva in Italia, la rappresentanza a AirlinePros

I voli di Fastjet arrivano in Italia grazie a AirlinePros International. La società ha infatti acquisito la rappresentanza per l’Italia, oltre che per altri 10 Paesi, del vettore che opera in Africa.

Fastjet collega infatti le tre principali città dello Zimbabwe a Johannesburg e Kruger Nelspruit Mpumalanga in Sudafrica e Maun in Botswana.



“AirlinePros ha un rapporto di lungo corso con Fastjet negli Stati Uniti – commenta Achma Asokan Foster, Group ceo di AirlinePros International - siamo molto felici di allargare il nostro rapporto con il vettore sudafricano, il cui obiettivo è diventare la linea area pan africana di maggior successo”.