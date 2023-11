easyJet pensa già all'estate: in vendita i voli della Pisa-Barcellona

easyJet ha messo in vendita i voli della nuova rotta Pisa-Barcellona, che sarà disponibile a partire dal 26 giugno con partenze ogni mercoledì e sabato.

“Con questa novità - spiega Lorenzo Lagorio, country manager di easyJet Italia - salgono a 10 le destinazioni raggiungibili con easyJet dall’aeroporto di Pisa per la stagione estiva 2024: un’offerta ricca e variegata, capace di soddisfare ogni tipo di viaggiatore”.



Il collegamento è in vendita da oggi sul sito del vettore, sull’app mobile e sui canali Gds di easyJet, e va ad arricchire un portafoglio di destinazioni che consente già di decollare da Pisa alla volta di Amsterdam, Berlino, Bristol, Londra (Gatwick e Luton), Manchester, Parigi (Charles de Gaulle e Orly) e Porto. “Il settore aereo - ha dichiarato Toscana Aeroporti - anticipa sempre le stagioni e per questo ci stiamo impegnando, grazie alla solida collaborazione con le compagnie aeree, per garantire un’offerta sempre più ampia ai nostri passeggeri che già stanno programmando nuovi viaggi per l’estate 2024”.