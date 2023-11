Ryanair verso profitti da record: tariffe e passeggeri spingono i risultati

Previsioni decisamente positive per Ryanair. La compagnia aerea ha annunciato stime record per il bilancio e, per la prima volta dalla pandemia, pagherà un dividendo agli azionisti.

Secondo le valutazioni della low cost stessa, riprese da ilsole24ore.com, l'utile al netto delle tasse a fine esercizio (ovvero il prossimo marzo) si attesterà tra gli 1,85 e i 2,05 miliardi di euro; questo significa che verrà superato anche il precedente record, ovvero gli 1,45 miliardi del 2018.



A spingere i risultati è stato in particolare l'aumento delle tariffe, che sono state superiori del 24% rispetto a quelle dello scorso anno. Inoltre nel semestre il traffico è aumentato dell'11%, arrivando a 105 milioni di passeggeri, con una previsione di 183,5 milioni entro la fine dell'esercizio.



Lo scenario

Ma incidere sui risultati finali potrebbero essere sia l'incremento dei costi che i timori per la recessione economica: due fattori che giustificano la forbice delle previsioni per la fine dell'anno.



Ma la compagnia non esclude di intervenire per stimolare la domanda anche con un abbassamento delle tariffe.