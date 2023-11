Kairos Air e il progetto mai decollato

Doveva prendere il volo nell’estate del 2021 Kairos Air, sulle spalle di un gruppo di imprenditori marchigiani intenzionati a lanciare collegamenti dall’aeroporto di Ancona Falconara. Tra loro anche l’ex patron di Eden Viaggi Nardo Filippetti, oggi impegnato nello sviluppo della sua compagnia alberghiera. Un progetto rimasto però sulla carta e che nella giornata odierna dovrebbe chiudersi con la pratica di scioglimento della società fondatrice.

Si chiude così un’altra delle avventure nate nel corso della pandemia e legate al trasporto aereo. Italiano e non solo, quando sull’onda di un mercato in piena trasformazione, in molti avevano cercato spazi con nuove idee e proposte anche locali. Come nel caso di Kairos, che puntava proprio al mercato degli imprenditori della regione per creare rotte vantaggiose, senza dimenticare l’aspetto leisure.



Il progetto sfuma definitivamente insieme al sogno della figlia del fondatore di Itavia, Luisa Davanzali, che sperava di rilanciare una nuova compagnia sulle orme del padre.