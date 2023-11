“Aeroitalia comunica che ha oggi finalizzato l’acquisizione del 93,86% della compagnia regional Air Connect. Questa acquisizione permetterà ad Aeroitalia di rinforzare la propria presenza nel mercato regionale italiano e rafforzerà la capacità di feederaggio verso l’hub di Roma Fiumicino”. Affida alla pagina Facebook la notizia del nuovo passo della compagnia aerea guidata da Gaetano Intrieri.

L’operazione

Un’acquisizione che arriva dopo oltre un anno di collaborazione nei collegamenti aerei e che attualmente vedeva i due Atr del vettore rumeno operare su Ancona, sempre per conto di Aeroitalia.



Al momento non sono stati resi noti altri dettagli in merito all’operazione, con la quale la compagnia italiana si rafforza sul mercato dopo le polemiche legate alla recente querelle in merito ai collegamenti dall’aeroporto di Ancona.