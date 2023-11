Maltempo, gli ultimi aggiornamenti di Trenitalia sulla circolazione ferroviaria

“A causa delle avverse condizioni meteo che stanno interessando alcune regioni d’Italia, si consiglia di verificare l’itinerario sui sistemi di infomobilità prima di intraprendere viaggi in treno”. Questo l’avviso che campeggia sul sito di Trenitalia per chi dovrà spostarsi in treno nelle prossime ore. Il maltempo che si è abbattuto su buona parte della Penisola sta condizionando il traffico ferroviario sulle linee regionali e ad Alta Velocità. Ecco gli ultimi aggiornamenti sulla circolazione, segnalati dalla società del Gruppo Fs.

Fvg

In Friuli Venezia Giulia, la circolazione dei treni è in graduale ripresa su tutte le linee, ad eccezione della Maniago-Sacile.



I treni Alta Velocità e Intercity precedentemente coinvolti nella sospensione del traffico hanno subito cancellazioni o limitazioni di percorso.



Liguria

In Liguria, sulla linea Genova-Ventimiglia la circolazione permane rallentata ed è ancora in corso l'intervento dei tecnici.

La circolazione potrebbe subire variazioni nelle tratte Savona - Albenga e Sestri Levante - Chiavari e i treni regionali possono subire cancellazioni, limitazioni di percorso e ritardi.



I treni Intercity e Regionali possono subire limitazioni di percorso e registrare un maggior tempo di percorrenza attuale fino a 25 minuti.



Campania-Lazio

Sulla Napoli-Roma via Cassino sono possibili variazioni. I treni regionali possono subire cancellazioni, limitazioni di percorso e ritardi.



La circolazione permane sospesa tra Ceprano e Ceccano per l'intervento dei tecnici.



I treni Alta Velocità, Intercity e Regionali possono subire ritardi, limitazioni di percorso o cancellazioni.



Attivo, inoltre, il servizio sostitutivo con bus per i collegamenti regionali tra Cassino e Frosinone.



Veneto

In Veneto, per mancata disponibilità della rete, la circolazione dei treni è sospesa nella tratta Montebelluna-Belluno fino alle 16.



La circolazione potrebbe subire variazioni e i treni regionali possono subire cancellazioni, ritardi o limitazioni di percorso.

La società consiglia di evitare o limitare gli spostamenti in treno a quelli strettamente necessari.



Toscana

In Toscana, regione pesantemente colpita da pioggie e inondazioni, la circolazione è sospesa nella tratta Prato-Pistoia. I passeggeri diretti a Lucca possono utilizzare i treni da Firenze a Lucca via Pisa.