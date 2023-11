Qatar Airways torna a volare su Ras Al Khaimah

Qatar Airways riprende i collegamenti su Ras Al Khaimah. Nell'ambito della strategia di Ras Al Khaimah Tourism Development Authority volta a migliorare i collegamenti da tutto il mondo verso l'Emirato, la partnership con Qatar Airways segna il rafforzamento dei viaggi internazionali.



"Dopo aver annunciato a marzo la partnership tra Qatar Airways e l'aeroporto internazionale di Ras Al Khaimah, siamo oggi felici di assistere all'inizio dei collegamenti aerei verso l'Emirato. Questa partnership segna un passo importante nella crescita continua di Ras Al Khaimah come destinazione del futuro - ha commentato Raki Phillips, chief executive officer di Ras Al Khaimah Tourism Development Authority -. Qatar Airways è una delle compagnie aeree leader a livello mondiale e questa partnership riveste un ruolo fondamentale nell'aumento della competitività complessiva del nostro ecosistema turistico, contribuendo a sostenere la crescente domanda di viaggi nell'Emirato. Siamo entusiasti di questa collaborazione, finalizzata a una crescita della destinazione in linea con il nostro obiettivo di attrarre tre milioni di visitatori all'anno entro il 2030".



Marwan Koleilat, senior vice president commercial - Eastern Regions, ha aggiunto: "La ripresa dei voli di Qatar Airways per Ras Al Khaimah offre nuove possibilità di viaggio ai passeggeri degli Emirati Arabi Uniti e non solo. La nostra compagnia aerea continua a fornire ai passeggeri servizi di qualità, dall'ampia scelta di intrattenimento in volo fino alla cucina curatissima".