Tempesta Ciaràn in Europa: disagi e voli cancellati

Piogge intense e forti raffiche di vento stanno mettendo a dura prova il traffico aereo nel Vecchio Continente. La tempesta Ciaràn che si sta abbattendo sull’Europa centrale e settentrionale - e che sta raggiungendo anche la Penisola - sta causando cancellazioni e disagi negli aeroporti europei.

Particolarmente critica la situazione nello scalo di Amsterdam Schiphol, dove cancellazioni e ritardi stanno condizionando l’operatività odierna.



In una nota, la società di gestione dello scalo ha raccomandato ai passeggeri di consultare lo stato dei voli prima di recarsi in aeroporto e di contattare i vettori di riferimento per informazioni o eventuali riprotezioni.



Disagi si registrano anche nel Regno Unito e in Francia.