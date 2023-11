Orio al Serio, vicini al sorpasso dei numeri del 2019

L’aeroporto di Orio al Serio si appresta a superare i numeri del 2019. In quell’anno, secondo i dati di Assaeroporti, si era arrivati a quota 13 milioni 857mila 257, mentre nel 2022 ci si era fermati a 13 milioni 155mila 806. Al 31 ottobre di quest’anno, come riporta l’Eco di Bergamo lo scalo bergamasco è arrivato a 13 milioni 548mila 957, superando quindi il totale di tutti i passeggeri dell’anno scorso e con ancora due mesi davanti.

Questi numeri arrivano a qualche settimana dall’annuncio del piano di investimenti programmato per i prossimi anni. Sacbo ha infatti sottoscritto un contratto di finanziamento per l’importo di 200 milioni di euro, accordato da un pool di istituti formato da Intesa Sanpaolo, Banco Bpm e Banca Popolare di Sondrio.



Il finanziamento - spiega la società – è "finalizzato in parte a riorganizzare il debito esistente di Sacbo e in parte a parziale copertura del piano degli investimenti previsti con fondi propri dal gestore aeroportuale nel quinquennio 2023-2027”.



L’operazione permetterà di supportare gli interventi che rientrano nel piano di sviluppo aeroportuale approvato da Enac, consolidandone la copertura finanziaria. Sacbo potrà, inoltre procedere con l’esecuzione dei programmi di adeguamento degli spazi aeroportuali e delle infrastrutture di servizio, l’introduzione dei processi di digitalizzazione e la progressiva transizione energetica.