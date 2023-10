Air Europa potenzia l’offerta per Natale: più voli anche verso Milano e Roma

Oltre 23mila 700 posti in più. Questo l’impegno di Air Europa per affrontare la stagione natalizia e rispondere alla domanda per l’ultima parte dell’anno. La compagnia aerea ha deciso di potenziare la capacità, offrendo complessivamente 114 voli aggiuntivi sul corto, medio e lungo raggio.

Il vettore incrementa così di circa il 40% il numero dei biglietti acquistabili rispetto allo stesso periodo del 2022.



Gli impegni si concentrano in modo preminente su Canarie e Baleari: dalla Spagna continentale il vettore garantirà rispettivamente 7.600 e 6.700 posti aggiuntivi.



Nel dettaglio, dal 15 dicembre al 4 gennaio saranno potenziate le rotte fra Palma de Mallorca e Madrid, Barcellona, Granada e Bilbao.



Per quanto attiene all’arcipelago delle Canarie, sarà potenziata la programmazione sino alla fine delle festività tra Madrid e Lanzarote, Tenerife e Gran Canaria.



Anche le rotte di medio raggio verso destinazioni europee molto trafficate, quali Milano, Roma e Zurigo, potranno contare su voli addizionali schedulati.



Per quanto riguarda i voli intercontinentali, saranno garantiti circa 7mila posti extra sulle rotte per Punta Cana, Miami e Caracas.