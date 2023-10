Iberia Express, Canarie al centro della crescita invernale

Iberia Express conferma ancora una volta le isole Canarie come destinazione strategica per questa stagione invernale. Come riporta Preferente, la low cost metterà in vendita 1,4 milioni di posti nell'arcipelago per i prossimi sei mesi, ovvero il 12% in più rispetto allo scorso anno.

La compagnia aerea rafforza le sue operazioni in tutte le destinazioni dell'isola. Fondamentale sarà il collegamento con Madrid, con 320 voli settimanali. Particolare attenzione anche sulle rotte per Gran Canaria (otto voli giornalieri in ciascuna direzione) e Tenerife (9). A Lanzarote crescerà fino a tre voli giornalieri, a Fuerteventura offrirà due voli giornalieri e a La Palma da uno a due voli giornalieri.



Grande importanza avranno anche le isole Baleari, che supereranno i 560mila posti, il 10% in più rispetto allo scorso anno. La maggior parte dell'offerta è concentrata a Maiorca e Ibiza. La prima raggiungerà i sei voli giornalieri in ciascuna direzione, mentre la seconda supererà i 210mila posti, il 36% in più rispetto allo scorso anno.



Fuori dalla Spagna, aumenterà la capacità di circa il 25%, grazie all'incorporazione soprattutto di Marrakech e Il Cairo nella mappa delle destinazioni, ma anche alla crescita in aree già consolidate come Dublino, Napoli o Manchester.

In termini generali, Iberia Express offrirà 3,5 milioni di posti fino a marzo (+10% rispetto al 2022 e +12% rispetto al 2019). Opererà fino a 23 rotte, di cui 13 internazionali.



Il direttore commerciale, Isabel Rodríguez, ha sottolineato che “quest'inverno continueremo a crescere e dispiegheremo una grande capacità. In questi oltre 10 anni abbiamo dimostrato che il nostro modello ibrido, pioniere nel settore aereo, è molto efficiente per competere a basso costo sulle rotte point to point ed efficace per potenziare la rete a lungo raggio di Iberia”.